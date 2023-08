Probeert Rusland opnieuw rivalen uit de weg te ruimen in Europa? Deze drie vrouwen kregen vreemde symptomen, alles wijst op vergiftiging

Zeker drie Russische activisten en journalisten die zich kritisch tonen tegenover Moskou lijken de afgelopen maanden het slachtoffer te zijn geworden van vergiftiging in Europa. Dat meldt de onafhankelijke Russische nieuwswebsite ‘The Insider’. De drie vrouwen kregen vreemde symptomen en die wijzen allemaal in één richting.

Elena Kostyuchenko werd in oktober vorig jaar plots ziek in de Duitse stad München. De journaliste - die onder meer voor de onafhankelijke Russische nieuwsmedia ‘Novaya Gazeta’ en ‘Meduza’ werkt - was eerder dat jaar gevlucht uit Oekraïne, waar ze verslag uitbracht over de oorlog. Ze had er te horen gekregen dat pro-Russische Tsjetsjeense strijders de opdracht hadden gekregen om haar te doden.

Op 18 oktober ging ze lunchen met een vriendin. Het was mooi weer en ze zaten op het terras van een Beiers restaurant. Ze ging een paar keer naar toilet, maar haar vriendin bleef de hele tijd aan tafel zitten. Kostyuchenko vond het eten niet echt lekker en at er maar de helft van op. Toen haar vriendin haar later aan het station afzette, bood ze haar deodorant aan omdat ze “een onaangename geur” afgaf.

Trein

Op de trein kreeg Kostyuchenko hoofdpijn en kon ze zich niet concentreren op haar werk. Ze voelde zich moe en was kortademig, waardoor ze met moeite terug thuis geraakte in Berlijn. De volgende morgen bleek ze zich nog slechter te voelen. Ze had vreselijke maagpijn, was duizelig, misselijk, angstig en kon niet slapen.

Artsen ontdekten dat sommige van haar leverwaarden vijf keer hoger waren dan normaal en dat ze bloed in haar urine had. Haar gezicht en vingers begonnen op te zwellen en haar handen en voeten werden rood. Volgens de dokters leek alles erop te wijzen dat ze vergiftigd was, vermoedelijk met een organochloor in haar eten.

Activiste Natalia Arno van de ‘Free Russia Foundation’ maakte iets soortgelijks mee. Zij kwam op 2 mei terug van een bijeenkomst in de Tsjechische hoofdstad Praag, toen ze merkte dat de deur van haar hotelkamer open was. Er waren geen spullen verdwenen, maar ze rook wel de duidelijke geur van parfum.

Die nacht werd ze wakker met een hevige pijn in haar tong en tanden, die zich verspreidde naar haar oren, borst en ruggengraat. Ze had een vreemde smaak in haar mond, zag alles wazig en haar handen en voeten sliepen.

Natalya Arno. © Free Russia Foundation

Terug in de Verenigde Staten, waar ze nu woont, ging ze bij een dokter langs en die vertelde haar dat ze vergiftigd was met een zenuwgif, zoals novitsjok. Daarmee werden ook de Russische oppositieleider Aleksej Navalny, de Russische ex-dubbelspion Sergei Skripal en zijn dochter enkele jaren geleden vergiftigd.

Een soortgelijk scenario maakte Irina Babloyan mee, een journaliste van de Russische radiozender ‘Ekho Moskvy’. Zij bevond zich op de avond van 25 oktober vorig jaar in een hotel in de Georgische hoofdstad Tbilisi toen ze zich niet lekker begon te voelen. De volgende morgen werd ze wakker en voelde ze zich extreem zwak en duizelig. Haar handen zagen er helemaal paars en verbrand uit “alsof ze vuur had vastgehouden”.

Irina Babloyan. © Instagram/Irina Babloyan

De volgende avond merkte ze dat ze zich moeilijk kon concentreren en dat ze zich bijzonder angstig voelde. Ze kreeg ook buikpijn, voelde zich misselijk, had een metaalsmaak in haar mond en kon niet slapen. Experts wijzen naar vergiftiging als meest plausibele verklaring voor haar symptomen, mogelijk met hetzelfde gif als gebruikt werd bij Kostyuchenko.

Gif

De Russische autoriteiten maakten in het verleden al meermaals gebruik van gif om andersdenkenden uit te schakelen. Dat was niet alleen het geval bij Aleksej Navalny en de Skripals, maar ook bij dissident Aleksandr Litvinenko, die in 2006 vergiftigd werd met het radioactieve isotoop polonium-210.

