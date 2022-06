“Pro-Russische topambtenaar vermoord in Oekraïne”: auto ontploft op moment dat man instapt

Amerikaans Hoogge­rechts­hof handhaaft recht om buitens­huis wapen te dragen

Het Amerikaanse Hooggerechtshof heeft donderdag een wapenwet in de staat New York verworpen, die wapendracht buiten de eigen woning beperkte. De wapenwet in kwestie is in strijd met het tweede amendement van de Amerikaanse grondwet, oordeelt het Hooggerechtshof. De beslissing wordt ondersteund door zes van de negen rechters, allen conservatieven.

23 juni