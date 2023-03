Pro-Russische seperatisten sluiten drie Oekraïense soldaten op na “geweld tegen burgers”

KIJK. Nederland­se marktkra­mer betrapt zakkenrol­ler en pakt hem hardhandig aan

Op sociale media circuleren beelden van een Amsterdamse marktkramer die een zakkenroller in bedwang houdt. De marktkramer heeft de jongeman net betrapt tijdens het stelen en ging zelf achter de dief aan. Hij werkte de zakkenroller hardhandig tegen de grond, iets waar hij heel wat negatieve reacties op krijgt van de omstaanders die het zagen gebeuren. Maar dat kan de marktkramer niet schelen. Hij houdt de dief in bedwang tot de politie er is en hem meeneemt.