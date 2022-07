Pro-Russische separatistische gebieden blokkeren Google

Oekraïense minister deelt aangrijpen­de foto van Roman (7), die zware brandwon­den opliep bij raketaan­val op Vinnytsia

Een Oekraïens jongetje van 7 ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis nadat hij zwaargewond raakte bij de Russische raketaanval op de stad Vinnytsia. De Oekraïense minister van Buitenlandse Zaken Emine Dzheppar deelde afgelopen woensdag een trieste foto van de kleine Roman. De jongen liep ernstige brandwonden op bij de raketaanval. Daarnaast is zijn hand gebroken en kwamen er verschillende granaatscherven in zijn hoofd terecht.

11:11