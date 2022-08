Pro-Russische separatistenleider in kritieke toestand met vergiftigingsverschijnselen

De 66-jarige Saldo is Oekraïner van geboorte en was al politiek actief voor de Russische invasie. Hij was burgemeester van Cherson tussen 2002 en 2012 en zat daarna tot 2014 in het parlement voor de partij van ex-president Viktor Janoekovitsj. In 2015 verloor hij de verkiezing voor burgemeester van Cherson. Kort na de Russische bezetting van grote delen van Zuid-Oekraïne werd Saldo door Moskou aangesteld als hoofd van het militaire bestuur in Cherson.

Aanvankelijk werd aangenomen dat Saldo een hartaanval had gekregen, maar zijn toestand ging pijlsnel achteruit en hij raakte in coma. Dokters vermoeden dan ook dat hij vergiftigd is. Intussen is Saldo naar een ziekenhuis in Moskou gebracht, dat gespecialiseerd is in vergiftiging. Zijn toestand is nog altijd kritiek.