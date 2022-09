Pro-Russische leiders van Loehansk en Cherson vragen Poetin bezette gebieden in Oekraïne te annexeren

UpdateDe pro-Russische autoriteiten in de Oekraïense regio’s Loehansk en Cherson hebben woensdag aangekondigd dat ze de Russische president Vladimir Poetin gevraagd hebben bij Rusland te kunnen aansluiten. De vraag komt er een dag na een schijnreferendum in de regio’s, dat door zowat de hele internationale gemeenschap wordt veroordeeld. Rusland verwacht dat er nog meer referenda in Oekraïne zullen volgen. Dat verklaarde de Russische VN-ambassadeur Vasily Nebenzya dinsdag in de VN-Veiligheidsraad.

“Beste Vladimir Vladimirovitsj, ik vraag u de kwestie van een toetreding van de Volksrepubliek Loehansk tot Rusland als onderdeel van de Russische Federatie te overwegen”, aldus de separatistische pro-Russische leider in Loehansk, Leonid Pasitsjnyk, op Telegram. Zijn collega in Cherson, Vladimir Saldo, heeft een gelijkaardige brief verstuurd.

Ook de regio Zaporizja zal zich nog woensdag tot Poetin richten om een toetreding tot de Russische Federatie te vragen, aldus vertegenwoordiger Vladimir Rogov. Ook het bestuur van de bezetters in Donetsk sprak zich na de referenda uit voor een toetreding tot Rusland.

Nog meer schijnreferenda

De Amerikaanse ambassadeur bij de VN, Linda Thomas-Greenfield, verklaarde dat zij er niet aan twijfelt dat Rusland opnieuw schijnreferenda zou houden. Moskou had dat immers al gedaan in 2014 op de Krim en onlangs nog in Oost-Oekraïne.

Quote

“Welkom thuis, in Rusland”

“De referenda zijn voorbij. De resultaten zijn duidelijk. Welkom thuis in Rusland”, zei vicevoorzitter van de Russische Veiligheidsraad en voormalig president Dmitri Medvedev volgens Russisch persbureau TASS.

Kiev en het Westen hekelen de (schijn)referenda en deelden al mee de resultaten niet te zullen erkennen. Secretaris-generaal van Verenigde Naties António Guterres had onlangs een mogelijke annexatie van de gebieden omschreven als een schending van het internationaal recht.

Quote We maken vooruit­gang en zullen ons land bevrijden. De Oekraïense president Volodymyr Zelensky

Zelensky belooft volk in bezette gebieden te verdedigen

Oekraïne zal “alles blijven doen om zijn volk te verdedigen” in de door Moskou bezette regio’s. Dat heeft de Oekraïense president Volodymyr Zelensky verklaard in een video op Telegram. “We zullen optreden om ons volk te beschermen: zowel in de regio Cherson, in de regio Zaporizja, in Donbass als in de momenteel bezette gebieden van de regio Charkov en op de Krim.”

Het was een eerste reactie nadat de pro-Russische autoriteiten de overwinning hebben geclaimd na de referenda. “Geen enkele criminele actie van Rusland zal iets veranderen voor Oekraïne”, zei de Oekraïense president.

Zelensky riep het Westen ook opnieuw op om militaire steun te bieden aan zijn leger, dat nog steeds probeert op te rukken in het oosten en zuiden van het land, na een succesvol tegenoffensief begin september in de regio Charkov. “We maken vooruitgang en zullen ons land bevrijden”, zei hij, zonder in details te treden.

VS bereidt nieuw wapenpakket voor

De Verenigde Staten is waarschijnlijk het eerste land dat gehoor geeft aan die oproep. Washington bereidt een nieuw wapenpakket voor ter waarde van 1,1 miljard dollar (een vergelijkbaar bedrag in euro’s) om Oekraïne te steunen in de oorlog tegen Rusland. Volgens Amerikaanse officials wordt de steun binnen enkele dagen officieel aangekondigd.

Het nieuwe pakket zal onder meer Himars-raketinstallaties, bijgaande munitie, antidronesystemen en radarsystemen bevatten. Daarnaast zijn ook reserveonderdelen en geld voor trainingen en technische ondersteuning inbegrepen.

De VS hebben sinds het uitbreken van de oorlog al ruim 15 miljard dollar aan militaire steun aan Oekraïne gegeven. Ook bereidt Washington ook nieuwe sancties tegen Rusland voor. Directe aanleiding voor de sancties zijn de eerdergenoemde referenda.

Russische Doema stemt over referenda

Na de schijnreferenda volgt begin volgende week in het Russische parlement een stemming over de aansluiting van Loehansk, Cherson, Donetsk en Zaporizja bij Rusland.

De Doema heeft zijn agenda gewijzigd, en zal op zowel maandag als dinsdag een plenaire vergadering houden, kondigde parlementsvoorzitter Vjatsjeslav Volodin woensdag aan, meldt Tass. De voorzitter van de Federatieraad, Valentina Matviënko, had eerder al gezegd dat het hogerhuis tijdens de normale zitting van dinsdag zou beslissen.

Eerder werd in media gespeculeerd dat de Russische president Vladimir Poetin nu vrijdag al, in een toespraak voor beide parlementen, de annexatie van de vier regio’s zou aankondigen.

De separatistenleiders in Loehansk en Donetsk, Leonid Pasitsjnyk en Denis Poesjilin, zouden al onderweg zijn naar Moskou.

