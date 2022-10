Pro-Russisch bestuur Oekraïense regio Cherson start evacuatie van burgers

Sportklim­ster die zonder hoofddoek deelnam aan kampioen­schap­pen als heldin ontvangen door menigte in Iran, scepsis over “verklaring onder druk”

Elnaz Rekabi, de Iraanse sportklimster die onlangs zonder hoofddoek meedeed aan de Aziatische kampioenschappen, is bij aankomst in Teheran door een grote menigte opgewacht en ontvangen. Op beelden op sociale media is te zien hoe de sportvrouw midden in de nacht arriveert op de luchthaven en dat mensen haar applaudisserend en juichend opwachten. Rekabi stapte aan het vliegveld in een busje waarvan onduidelijk is waar het naartoe reed.

