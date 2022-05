Pro-Ierse Sinn Féin wint parlementsverkiezingen Noord-Ierland

Sinn Féin met zijn katholieke achterban kreeg 27 van de negentig zetels in het parlement. De rivaliserende Democratic Unionist Party (DUP) van pro-Britse protestanten leverde in en mag 25 afgevaardigden leveren. De vorige keer was het verschil tussen beide partijen één zetel, in het voordeel van DUP (27 om 28). De centrum-liberale Alliance, die de hele discussie over een hereniging met de Ierse Republiek in het zuiden achter zich wil laten, won flink en ging van acht naar zeventien zetels, zo werd vannacht duidelijk na het tellen van nagenoeg alle stemmen. De Ulster Unionist Party (UUP) moet het stellen met 9 zetels en de sociaal-democratische SDLP ziet 8 kandidaten verkozen. De opkomst bij de verkiezingen bedroeg iets minder dan 65 procent.