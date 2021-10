Privévliegtuig stort neer in Milaan: luid gesis en explosie volgen op crash die zes mensen leven kost

Twaalf miljoen Italianen trekken naar de stembus voor lokale verkiezin­gen

5:44 Vandaag en morgen mogen zowat twaalf miljoen Italianen hun stem uitbrengen tijdens de lokale verkiezingen in hun land. De verkiezingen waren oorspronkelijk gepland in het voorjaar, maar werden wegens de coronapandemie uitgesteld naar de herfst. In de regio Calabrië wordt ook gestemd over een nieuwe president.