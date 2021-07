Privéjets overspoelen landelijk Idaho: Zuckerberg en co arriveren voor ‘zomerkamp voor miljardairs’

De bazen van de meest invloedrijke bedrijven en ondernemingen in de VS en daarbuiten zijn neergedaald in het landelijke Idaho voor de jaarlijkse ‘Sun Valley Conference’, een privéconferentie voor schatrijke bedrijfsleiders en bestuurders — ook wel bekend als ‘het zomerkamp voor miljardairs’. Verwacht wordt dat onder meer Apple-baas Tim Cook en Facebook-topman Mark Zuckerberg van de partij zullen zijn. Op de conferentie worden vaak grote zakelijke deals gesloten.

De Sun Valley Conference in het gelijknamige Sun Valley in Idaho is een vijfdaagse bijeenkomst in de Sawtooth Mountains. De jaarlijkse privéconferentie, georganiseerd door investeringsbedrijf Allen & Company, brengt telkens weer de meest invloedrijke mensen in tech, media, finance, design en sport samen.

Gisteren is het officiële startschot van de conferentie gegeven en dat zullen ze in Idaho weer geweten hebben, met privéjets die het anders zo pittoreske vliegveld in Sun Valley helemaal overnemen.

De lokale bevolking noch de grazende koeien in de weiden die ‘Friedman Memorial Airport’ omringen kijken nog op van al die vliegende paradepaardjes. Het event in Sun Valley vindt al sinds 1983 elk jaar in juli plaats. Enkel vorig jaar ging het feestje niet door wegens de coronapandemie.

Locals zagen afgelopen jaren steeds meer gasten via privéjet arriveren, soms zien ze de luxueuze privévliegtuigen zelfs noodgedwongen dubbel geparkeerd worden. Ook dit jaar is het opnieuw goed druk. Dinsdagochtend moest de Amerikaanse luchtvaartautoriteit FAA zelfs tijdelijk inkomende vluchten vertragen door het drukke vliegverkeer naar Sun Valley, meldt ‘Business Insider’.

Rich and Powerful

De bijeenkomst wordt ook wel ‘zomerkamp voor miljardairs’ genoemd door de afgelegen locatie van de conferentie en de flukse aanvoer van spraakmakende, schatrijke gasten die er samenkomen in een erg idyllische en exclusieve omgeving. The Rich and Powerful die gezellig een weekje samentroepen.

Verwacht wordt dat in de categorie tech onder andere Tim Cook van Apple, Mark Zuckerberg en Sheryl Sandberg van Facebook, Reed Hastings en Ted Sarandos van Netflix, en Brian Chesky van Airbnb aanschuiven. Volgens ‘The Wall Street Journal’ nemen verder ook Jeff Bezos, de rijkste mens ter wereld en pas afgezwaaid als CEO van Amazon, en diens opvolger Andy Jassy deel. Ook Microsoft-CEO Satya Nadella is vermoedelijk van de partij, voor Microsoft-oprichter Bill Gates wordt er voor de zekerheid best ook een bordje bijgezet.

Daarnaast zijn er ook topnamen als Shari Redstone van mediaconcern CBS en Viacom, Barry Diller van uitgeverij IAC/InterActiveCorp en Expedia Group, Nike-CEO John Donahoe, General Motors-CEO Mary Barra, Activision Blizzard-CEO Bobby Kotick, enzovoort, enzovoort.

Er worden volgens ‘The Independent’ onder meer grote deals verwacht op techvlak en mogelijk ook bij de streamingplatforms. Daarnaast zal er vermoedelijk uitvoerig gediscussieerd worden over cryptomunten en ook corona. Vorige jaren zijn er meermaals grote deals bemiddeld en bedisseld op de conferentie.

Zeer strikt

De aanwezigen zullen allemaal zeer strikte protocollen moeten volgen om te vermijden dat het event een hotspot voor het coronavirus wordt. Gasten moeten sowieso volledig gevaccineerd zijn en ook een bewijs van een negatieve recente coronatest op zak hebben.

