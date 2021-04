Private sector in eurozone krabbelt overeind

De industrie boomt in de eurozone. De output van de fabrieken lag zelfs op het hoogste peil in de jongste 24 jaar, klinkt het. De dienstensector -waar horeca en winkels een belangrijk deel van uitmaken- lijkt dan weer eindelijk te stabiliseren. Het optimisme wordt gevoed door de vaccinatiecampagne.

Europese groei

In Duitsland, Italië, Spanje en Ierland is er sprake van groei, terwijl in Frankrijk de daling werd gestopt. IHS Markit verzamelt enkel gegevens voor die landen, die samen goed zijn voor driekwart van de economie in de eurozone. De totale graadmeter die de gehele economische activiteit van het eurogebied meet, inclusief de industrie, steeg van 48,8 punten in februari naar 53,2 punten. Daarnaast nemen de dienstenbedrijven weer meer personeel aan.

EU achterop

Bedrijven worden wel geconfronteerd met hogere kosten, maar ze slagen er steeds beter in om die hogere kosten door te rekenen aan hun klanten. Meer optimisme dus in de eurozone, al hinkt het economisch blok wel nog flink achterop in vergelijking met de Verenigde Staten of het Verenigd Koninkrijk, waar de vaccinatiecampagne veel sneller verloopt. Ook wegen de maatregelen om een derde coronagolf de kop in te drukken, zwaar op de economie in de eurozone.