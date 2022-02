Primeur in VS: wapenfabrikant is aansprakelijk voor bloedbad dat leven kostte aan twintig kinderen

Omstreden wet in VS: vriend vermoordde haar zoon (2), maar Rebecca is diegene die de cel in moet

Geen twijfel mogelijk: Ryder, het tweejarige zoontje van Rebecca Hogue, werd twee jaar geleden vermoord door haar toenmalige vriend. En toch is zij nu diegene die zestien maanden in de cel moet zitten. Hoe dat kan? In de Amerikaanse staat Oklahoma geldt een omstreden wet: een ouder die bij kindermishandeling niet voldoende ingrijpt, kan even zwaar gestraft worden als de dader. De vrouw is aan erger ontsnapt, want er werd zelfs levenslang tegen haar geëist.

