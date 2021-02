Primeur in Europa: zelfrijdende bus vervoert passagiers in Spaans verkeer

Rel rond Nederland­se vertaling van gedichten Amanda Gorman: “Een witte vertaler: onbegrijpe­lijk”

16:11 Er is ophef ontstaan rond de Nederlandse vertaling van een poëziebundel van de Amerikaanse Amanda Gorman (22). De jonge vrouw werd wereldberoemd toen ze haar gedicht ‘The Hill We Climb’ voordroeg op de eedaflegging van president Joe Biden. Het was een opiniestuk in de Nederlandse Volkskrant dat de kat de bel aanbond door te stellen dat het werk van de zwarte dichteres niet het best vertaald kon worden door iemand wit, zoals de uitgeverij besliste. Dat gebeurde nochtans met goedkeuring van het team van Gorman.