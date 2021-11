Primark gaat aantal fysieke winkels fors uitbreiden ondanks populariteit online shoppen

Primark, dat onderdeel is van het Britse AB Foods, wil de komende vijf jaar het aantal filialen uitbreiden van 398 naar 530. Het gros van de nieuwe winkels zal in de Verenigde Staten geopend worden. Het winkelbestand daar moet van dertien filialen nu uitgebreid worden naar zestig winkels.

Primark is een van de weinige grote kledingketens die besloten hebben af te zien van onlineverkopen. De winkelexpansie vindt naast de VS ook in andere voor het bedrijf relatief nieuwe markten plaats als Spanje, Portugal, Italië en Frankrijk. Dat het bedrijf alleen fysiek verkoopt, maakt het uiterst gevoelig voor sluitingen van winkels als onderdeel van coronamaatregelen. Maar toen de winkels weer open mochten, zette het herstel snel in. De keten wordt daarbij geholpen door de bodemprijzen voor zijn kleding.

Plannen voor een webshop heeft Primark niet. Het bedrijf investeert wel in het verbeteren van zijn website om meer van het kledingassortiment te laten zien. Ook wil het klanten via de website informeren over de voorraden in winkels. Voor de aankomende feestdagenperiode zegt het bedrijf voldoende spullen in huis te hebben. De keten ziet ook geen noodzaak om de prijzen te verhogen door de gestegen kosten en problemen in de leveringsketen.

Primark opende zijn eerste winkel in 1969 in Dublin. Het concern is actief in dertien verschillende landen, waaronder België.