Prijzen voor Schotse vis kelderen door grensgedoe brexit, maar volgens notoire brexiteer zijn de vissen nu wel “Brits en dus gelukkiger”

“Het belangrijkste is: we hebben onze vis terug. Het zijn nu Britse vissen, en dus zijn ze beter en gelukkiger.” Dat was vanmiddag de repliek van de bekende Britse brexiteer Jacob Rees-Mogg in het parlement in Londen, na de kritiek dat de visprijzen door de problemen aan de grenzen gekelderd zijn. Omdat er na de brexit meer administratie nodig is bij de grensovergangen en de procedures tijd in beslag nemen, is de vis minder vers eens hij in Europa aankomt.