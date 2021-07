Prijzen tot 23.000 euro voor enkele vlucht naar Australië na verlaging aantal toegelaten reizigers

Australië laat vanaf 14 juli nog maar 3.000 reizigers van commerciële vluchten per week binnen. Dat is een halvering ten opzichte van vandaag, en slechts een fractie van de 260.000 reizigers die vóór de pandemie in Australië wekelijks neerstreken. De verstrenging leidt tot peperdure prijzen voor vliegtickets, die de voorbije dagen opliepen tot 23.000 euro voor een enkeltje van Londen naar Sydney.

Down Under voeren ze al van in het begin een streng coronabeleid en de Australische premier Scott Morrison scherpte vrijdag de regels opnieuw aan om de gevreesde Deltavariant van het virus zo veel mogelijk buiten het enorme eiland te houden. Vanaf 14 juli zijn per week nog maar 3.000 reizigers die invliegen met een commerciële vlucht welkom in het land. Die moeten na aankomst ook twee weken verplicht in quarantaine in een hotel.

Vliegtuigmaatschappijen zien zich door die maatregel verplicht, zo lijkt het, om hun prijzen op te drijven of sommige vluchten zelfs helemaal te schrappen. Uit een test op het bookingplatform Webjet bleek dat de prijs voor een vliegtuigticket van Londen naar Sydney op 13 juli 5.229 Australische dollar (AUD) of 3.317 euro bedroeg en een dag later steeg naar maar liefst 36.499 AUD of 23.154 euro. Dat schrijft news.com.au. Vandaag stond die prijs op 26.189 AUD of 16.614 euro voor woensdag 14 juli. Ook CheapTickets.be en Joker geven als goedkoopste tarieven om volgende woensdag van de Britse hoofdstad naar Sydney te vliegen bedragen van 12.399 euro en 12.749 euro. Het gaat bovendien om vluchten met tussenstops.

Zo’n 34.000 Aussies zitten momenteel nog altijd in het buitenland te wachten om te kunnen terugkeren naar hun thuisland. Sommigen vrezen dat de al dure prijzen van vliegtickets nu helemaal onbetaalbaar worden. Een Australische die in Chicago woont werd op social media emotioneel over de voor haar onbetaalbare vliegtickets van 24.000 AUD (15.225 euro) per persoon om naar huis te vliegen met haar twee kindjes van twee en van vier, zodat ze haar ernstig zieke moeder in het ziekenhuis in Sydney zou kunnen bezoeken. Uiteindelijk pikte de vliegmaatschappij haar verhaal op en gaf ze de vrouw van 42 een mooie korting.

Federaal minister van Volksgezondheid Greg Hunt riep zaterdag de luchtvaartmaatschappijen op om geen commercieel voordeel te putten uit de nieuwe reizigersquota door woekerprijzen te vragen aan in het buitenland gestrande Australiërs. De Board of Airline Representatives of Australia reageerde verbolgen en noemde de insinuatie “beledigend en bizar”. Volgens de organisatie draait het hier niet om het najagen van winst, maar om een poging om uit de kosten te geraken. “Als je elke dag een vlucht inlegt, krijg je misschien 25 passagiers op vijf vluchten en nul passagiers op de andere twee”, klonk het. “Het zal voor vele maatschappijen erg moeilijk worden om de frequentie van de vluchten naar Australië aan te houden”, aldus directeur Barry Abrams in ‘The Guardian’ over de nieuwe reizigersquota van de Australische regering.