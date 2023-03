Prijsverhoging bij moederbedrijf van Durex schrikt klanten af

British Columbia wordt eerste Canadese provincie met gratis anticoncep­tie

British Columbia, een provincie in het westen van Canada, maakt anticonceptie op voorschrift gratis voor al haar inwoners. Dat heeft de provincie gisteren aangekondigd. Katrine Conroy, de minister van Financiën van British Columbia, benadrukt het belang van reproductieve rechten, zijnde alle rechten die samenhangen met de voortplanting. "Te vaak worden die fundamentele rechten aangevallen", heeft Conroy in een toespraak voor het provincieparlement gezegd. "Niet hier in British Columbia.”