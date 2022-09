Prijsplafond voor energie levert gemiddeld Nederlands gezin 190 euro per maand op

Vanaf 1 januari 2023 komt er een 'prijsplafond' voor gas en elektriciteit in Nederland. Op die manier wil de regering van Mark Rutte verlichting voor de energierekening brengen nu de inflatie hoog is en steeds meer mensen in de problemen dreigen te komen. De korting die een gemiddeld Nederlands gezin door het plafond krijgt, schat de regering voorlopig op 2.280 euro per jaar, of 190 euro per maand, al erkent ze dat er allerlei onzekerheden zijn.