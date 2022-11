Prijs voor “slechtste baas ter wereld” gaat dit jaar naar P&O-topman Peter Hebblethwaite

De ontslaggolf bij P&O Ferries leidde dit voorjaar tot heel wat verontwaardiging, zelfs tot in Britse politieke kringen. Hebblethwaite moest zelfs zijn verontschuldigingen aanbieden in het parlement. Maar de topman bleef er wel bij dat de operatie nodig was om zijn bedrijf er weer bovenop te krijgen, na de coronapandemie en de brexit. De vakbonden werden niet geconsulteerd over het massa-ontslag, wat nochtans wettelijk verplicht is. Er kwam een burgerrechtelijk en strafrechtelijk onderzoek.