Priester vermoord in Frankrijk, dader geeft zichzelf aan

Coronapas vanaf vandaag verplicht in Franse cafés en restau­rants, ook voor buitenland­se toeristen: zo werkt het

8:18 In Frankrijk is het voortaan ook bij een bezoek aan cafés en restaurants en bij lange trein- of busreizen verplicht om een coronapas voor te leggen. Dat document is nodig om aan te tonen dat je gevaccineerd bent, negatief getest hebt, of hersteld bent van het coronavirus. De pas is ook verplicht voor buitenlandse toeristen. Ook zijn zorgmedewerkers nu verplicht zich te laten vaccineren.