Preventieve evacuaties in Griekenland na nieuwe bosbranden

Griekse premier erkent fouten bij bestrij­ding bosbranden

25 augustus De bestrijding van de bosbranden in Griekenland had beter gekund, erkende premier Kyriakos Mitsotakis woensdag in debat met het parlement. Volgend jaar worden meer blusvliegtuigen de lucht in gestuurd en er komt een nieuwe autoriteit die de inzet van hulptroepen beter moet coördineren.