Presidentsverkiezingen Syrië “niet vrij en niet eerlijk” volgens VS en Europa

Indiaas koppel chartert Boeing 737 voor huwelijks­feest in volle vlucht om aan coronare­gels te ontsnappen

12:39 Als het op de grond niet mag, dan maar in de lucht, dacht een Indiaas koppel dat in het huwelijksbootje stapte. Bruid Dakshina en bruidegom Rakesh zouden een vlucht hebben gecharterd om samen met 160 gasten hun huwelijk te vieren, zonder rekening te houden met de coronamaatregelen. India wordt momenteel zwaar getroffen door corona en telt intussen al meer dan 300.000 coronadoden, het derde hoogste aantal in de wereld.