Presidentskandidaat Eric Zemmour knoopt aan met Franse traditie door vrouw te bedriegen. Et alors? Ze doen het allemaal

LIVE. Gemiddeld aantal nieuwe infecties stijgt met 77 procent - Intern onderzoek naar politiege­weld tijdens coronabeto­ging Brussel

Het gemiddeld aantal dagelijkse besmettingen in ons land nadert de kaap van 50.000. Het werkelijke aantal ligt volgens viroloog Steven Van Gucht echter hoger. “We spreken over 100.000 à 200.000 besmettingen per dag”, zegt hij bij HLN LIVE. Het onderwijsveld steunt intussen de vraag om de quarantaineregels voor scholen grondig aan te passen. Het is aan de Interministeriële Conferentie Volksgezondheid vandaag om de knoop definitief door te hakken. Lees alle nieuwe ontwikkelingen rond het coronavirus in dit liveblog.

5:09