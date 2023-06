President Zelensky waarschuwt voor twijfels over NAVO-toetreding: “Positieve beslissing noodzakelijk”

Minstens 60 kinderen omgekomen in weeshuis Khartoem

Als gevolg van gevechten in Khartoem kwamen de voorbije zes weken minstens 60 baby’s, kleuters en oudere kinderen die in gruwelijke omstandigheden vastzaten in een weeshuis in de Soedanese hoofdstad om het leven. De meeste kinderen stierven aan hongersnood en koorts. Het voorbije weekend overleden er maar liefst 26 kinderen op twee dagen tijd.