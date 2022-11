President Zelensky: "Rusland vuurde al duizenden raketten af naar Oekraïne”

Oorlog in Oekraïne Emoties lopen hoog op wanneer “trein naar de overwin­ning” heroverde stad Cherson binnen­rijdt

Voor het eerst in acht maanden rijden er opnieuw treinen naar de onlangs heroverde stad Cherson, in het zuiden van Oekraïne. De spoorverbinding met Kiev is hersteld. Bij aankomst in het station van Cherson werden de treinreizigers door honderden mensen met vlaggen uitbundig verwelkomd.

