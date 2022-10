President Zelensky: “Rusland vertraagt expres de Oekraïense graanexport”

Oogarts vindt 23 wegwerplen­zen onder ooglid van zeventig­ster

Ze voelde “iets in haar oog”. Het bleek iets meer te zijn: de oogarts vond maar liefst 23 wegwerplenzen, diep onder het bovenste lid van het rechteroog van een Amerikaanse zeventigster. Dr. Katerina Kurteeva uit Newport Beach in Californië beschreef dit bijzondere geval op haar Instagrampagina om dragers van contactlenzen te wijzen op de hygiënische voorschriften die ze in acht moeten nemen.

