President Zelensky houdt vast aan doel om ook Krim te bevrijden

“Ik zag de monsters in hun uniform en moest hen vermoorden”: zo zag het burgerver­zet eruit in Cherson

Cherson was een van de eerste steden die onder Russische controle vielen sinds de invasie in februari, maar dat wil niet zeggen dat de Oekraïense inwoners geen verzet toonden. CNN sprak met jonge mensen die het Oekraïense verzet aanvoerden en zelfstandig Russische soldaten en Russische ambtenaren om het leven brachten. “Ik voelde me eerst schuldig, maar toen besefte ik dat ze mijn thuis hadden gestolen.”

24 november