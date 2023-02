President Zelensky brengt verrassingsbezoek aan Verenigd Koninkrijk: ontmoeting met koning Charles op de planning

Expert over impact aardbeving in Turkije: “Dit zou weleens de crisis te veel kunnen zijn voor Erdogan”

Turks president Erdogan rees naar de macht in 2003, in de nasleep van een zware aardbeving in 1999. Hij zou de zaken anders doen. Ondertussen schat de WHO dat de dodentol van de aardbeving van maandagochtend kan oplopen tot boven de 20.000. Bovendien kampt Turkije met een zware economische crisis. Overleeft Erdogan de Turkse verkiezingen van mei? Is hij verantwoordelijk voor deze ramp? “De volkswoede kan zich tegen hem keren”, zegt Turkije-expert Dirk Rochtus (KU Leuven).

6:00