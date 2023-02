President Zelensky brengt verrassingsbezoek aan Verenigd Koninkrijk: onder meer bezoek met koning Charles op de planning

REPORTAGE. Belgische Erkan vreest het ergste: “Mijn vriend Taha én zijn twee zussen zijn vermist. Hun apparte­ment stortte in. We hopen op mirakel”

De catastrofale verwoesting in hun heimat zorgt voor een ongeziene droefenis bij de Turkse gemeenschap in ons land. Onder meer moskeevoorzitter Erkan Konak is in het ongewisse over het lot van een vriend met wie hij twee weken geleden nog in Istanbul afsprak. Al proberen ook heel wat Belgische Turken hun emoties om te zetten in daden: in geen tijd is er in de mijngemeenten een groots hulpkonvooi ontstaan met goederen, geld en ontelbare handen.

9:07