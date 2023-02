President Zelensky brengt verrassingsbezoek aan Verenigd Koninkrijk en zal onder anderen koning Charles ontmoeten

De Oekraïense president Volodymyr Zelensky brengt vandaag een verrassingsbezoek aan het Verenigd Koninkrijk. Dat heeft Downing Street bekendgemaakt. Op de planning staat onder meer een ontmoeting met koning Charles in Buckingham Palace. De Britse premier Rishi Sunak verwelkomde Zelensky vanmorgen op de luchthaven. Het is het eerste bezoek dat de Oekraïense president aan het VK brengt sinds 2020. De Britse regering heeft ter gelegenheid een reeks nieuwe sancties tegen Rusland aangekondigd.

Zelensky zal tijdens zijn bezoek ook het parlement toespreken en Oekraïense troepen bezoeken, aldus Downing Street in een verklaring. Londen zal ter gelegenheid aankondigen dat het de steun aan Oekraïne zal versterken en gevechtspiloten gaat opleiden. Bij zijn aankomst zei Zelensky dat hij het VK dankbaar was omdat het land “een van de eerste was dat Oekraïne militair en financieel tegen de Russische invasie hielp”.

Het is de derde keer dat de Oekraïense president zijn land verlaat sinds het begin van de oorlog op 24 februari 2022. In december bracht hij een bezoek aan Washington. Hij werd toen in het Witte Huis ontvangen door president Joe Biden en sprak voor het Amerikaanse Congres. Op de terugweg stopte Zelensky nog in Polen om president Andrzej Duda te ontmoeten.

Militaire hulp

Zelensky, die volgens Europese bronnen donderdag in Brussel wordt verwacht, maakt eerst een tussenstop in het VK om nogmaals te pleiten voor de versterking en versnelling van westerse militaire hulp. “De leiders zullen de Britse steun aan Oekraïne bespreken, te beginnen met een onmiddellijke toename van de levering van militair materieel om het Russische lenteoffensief tegen te gaan, en het versterken van steun op de lange termijn”, klonk het.

De Britse premier Rishi Sunak is naar verluidt van plan om het te hebben over het trainingsaanbod van het Verenigd Koninkrijk, dat als doel heeft Oekraïense troepen te versterken. “De training stelt piloten in staat om geavanceerde gevechtsvliegtuigen te besturen die aan de NAVO-normen voldoen”, aldus Kiev.

De ontmoeting tussen koning Charles en Zelensky zal volgens ‘BBC’ vanmiddag op Buckingham Palace plaatsvinden. Zelensky zal verwelkomd worden in de zogenaamde ‘quadrangle’ of de binnenplaats van het paleis voor hij met Charles naar binnen gaat. Het Oekraïense staatshoofd en zijn vrouw Olena Zelenska hadden er in 2020 voor het laatst een ontmoeting met prins William en zijn vrouw Catherine.

Nieuwe sancties

De nieuwe sancties die de Britse regering heeft aangekondigd, zijn gericht op het Russische leger en personen die dicht bij het Kremlin staan. Het gaat onder meer om bedrijven die drones en helikopteronderdelen produceren. Volgens de Britse minister van Buitenlandse Zaken James Cleverly moeten de sancties “de economische pijn voor de Russische president Vladimir Poetin” vergroten.

Het Verenigd Koninkrijk is een van Kievs meest trouwe geldschieters. Het land gaf vorig jaar 2,3 miljard pond (2,5 miljard euro) aan militaire hulp. De regering heeft toegezegd om dit hulpniveau, het tweede hoogste ter wereld na de VS, dit jaar op hetzelfde niveau te houden. Londen leverde al voor het begin van de oorlog wapens aan het Oekraïense leger en was het eerste land dat in januari een plan aankondigde om zware tanks te sturen.

