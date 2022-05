President Zelensky betuigt medeleven aan slachtoffers schietpartij in Texas, ook Barack Obama reageert: “Er had al actie ondernomen moeten worden”

De Oekraïense president Volodymyr Zelensky heeft zijn medeleven betuigd aan de slachtoffers van een schietpartij op een basisschool in Uvalde in Texas , en zei dat het “verschrikkelijk is om dodelijke slachtoffers van schietpartijen te hebben in tijden van vrede”. Ook de Franse president Emmanuel Macron, paus Franciscus en de Nieuw-Zeelandse premier Jacinda Ardern betuigen hun medeleven. In eigen land willen onder meer Barack Obama en senator Chris Murphy dat er iets aan de (lakse) wapenwet wordt gedaan in de Verenigde Staten.

“Ik wil mijn medeleven betuigen aan alle familieleden en families van de kinderen die zijn omgekomen bij de verschrikkelijke schietpartij in een school in Texas”, zei de leider via een livestream tijdens een ontbijt dat door Oekraïne in Davos werd georganiseerd.

“Het is verschrikkelijk om in vredestijd slachtoffers te hebben van schietpartijen”, aldus de president. “Het gebeurt overal, het gebeurt in de wereld, het gebeurt zichtbaar in vreedzame samenlevingen.”

Ook in eigen land wordt er geschokt gereageerd. Niet alleen vanuit politieke hoek, maar ook uit de media- en sportwereld klinkt de roep om strengere wapenwetgeving.

De Democratische senator Chris Murphy, die één maand na de schietpartij op de Sandy Hook Elementary School in 2012 in de staat Connecticut aantrad in de Senaat, vroeg zich met tranen in zijn ogen hardop af “wat we hier aan het doen zijn”. Het is niet dat dit onvermijdelijk is, sprak Murphy, doelend op de schietpartij. Murphy stelde dat “dit alléén in dit land gebeurt, en nergens anders. Het is onze keuze om dit door te laten gaan.” Aan verslaggevers legde Murphy even later uit dat Amerika “het mogelijk maakt dat zeer zieke mensen vuurwapens krijgen”, schrijft The Guardian. “Dat maakt Amerika anders. En ik ben hier op mijn knieën om te smeken om dat te veranderen.”

In een serie tweets schrijft ook voormalig president Barack Obama dat “er lang geleden actie ondernomen had moeten worden” om de wapenwetgeving aan te scherpen. Presidentsvrouw Jill Biden, zelf een onderwijzeres, twitterde: “Heer, genoeg”. Zij schreef “verbijsterd, boos en diepbedroefd” te zijn om het drama dat zich dinsdag voltrok in de plaats Uvalde. Eerder had president Joe Biden zijn landgenoten al opgeroepen om in actie te komen tegen de wapenlobby. Zijn Democratische partij heeft niet genoeg stemmen in het Congres om strengere wapenwetgeving door te voeren.

De Amerikaanse acteur Matthew McConaughey, bekend van films als Interstellar en The Gentlemen, is geboren in Uvalde en schrijft op Instagram dat de VS in actie moeten komen om dergelijke bloedbaden te voorkomen. “We weten allemaal dat het beter kan en moet”, schrijft de 52-jarige acteur.

Ook de rest van de wereld reageert. Paus Franciscus zegt “diepbedroefd” te zijn en vraagt om strengere wapenwetgeving. De Franse president Emmanuel Macron schrijft dat het Franse volk “de schok en de pijn” deelt met de Amerikanen. De Israëlische president Isaac Herzog schrijft op Twitter “geschrokken te zijn door de moorddadige razernij”. De Nieuw-Zeelandse premier Jacinda Ardern, die momenteel in de VS is, zegt aan tafel bij Stephen Colbert “deze gebeurtenissen als moeder, en niet als politicus, te zien”. “Het spijt mij zo wat hier is gebeurd”, stelt Ardern.

