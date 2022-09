President Zelensky betrokken bij verkeersongeval in Kiev

Lees al het nieuws over de oorlog in Oekraïne in ons dossier.

Volgens zijn woordvoerder botste het voertuig van Zelensky met de wagen van een privépersoon. “De president is door een dokter onderzocht, er zijn geen serieuze verwondingen vastgesteld", klinkt het. De bestuurder van de andere auto kreeg na de botsing eerste hulp toegediend door medici van de president en is daarna met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht.

De Oekraïense president was woensdag nog in Izjoem, een stad in het noordoosten van het land in de regio Charkiv die recent heroverd is door Oekraïense troepen.