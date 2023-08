President Wit-Rusland wil opnieuw contact met Polen: “We moeten met hen praten”

“We moeten met de Polen praten. Ik heb de premier opdracht gegeven om contact met hen op te nemen,” zei Loekasjenko, geciteerd door het staatspersbureau Belta.



De relatie tussen Warschau en Minsk is bijzonder gespannen. De twee landen staan recht tegenover elkaar in het conflict in Oekraïne, waarbij Polen Kiev financieel en militair ondersteunt, terwijl Wit-Rusland een bondgenoot van Moskou is.

Polen liet donderdag weten dat het van plan is om ongeveer 10.000 soldaten in te zetten om zijn oostgrens met Wit-Rusland te beschermen als een “afschrikmiddel”.

Steeds meer migranten proberen via Wit-Rusland illegaal Polen binnen te komen. Daarnaast is er de dreiging van het huurlingenleger Wagner, dat na een opstand in Rusland naar Wit-Rusland is uitgeweken.µ

“Poolse regering is uit op escalatie”

Volgens Loekasjenko is de Poolse regering uit op “escalatie, om de situatie erger te maken, om te laten zien dat ze het land goed bewapend en herbewapend hebben”, in de aanloop naar de verkiezingen, die in oktober plaatsvinden.

De Wit-Russische leider acht het “onwaarschijnlijk” dat er over twee maanden “belangrijke veranderingen” zouden zijn in de positie van Warschau, die “gunstig zouden zijn voor hen en voor ons”. “Ze eisen veel van ons (...), maar we kunnen dat niet accepteren, omdat het tegen onze belangen zou zijn”, verklaarde hij.

Hoewel hij ook zei “open te staan voor samenwerking”, beschuldigde Loekasjenko de VS ervan Polen in te zetten om de spanningen in de regio op te voeren.

De Poolse oostgrens met Wit-Rusland is meteen ook de buitengrens van de EU en de NAVO. Volgens de Poolse grenswacht hebben sinds begin dit jaar al 19.000 migranten geprobeerd om het land binnen te komen, tegenover 16.000 over heel 2022. Alleen al in juli probeerden meer dan 4.000 migranten de grens over te steken.

