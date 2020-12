President Rohani: “Iran moet teruggaan naar nucleaire deal”

Volgens Rohani kan de nucleaire deal leiden tot een einde aan de Amerikaanse sancties en de economische crisis in het land. Dat is van nationaal belang, zegt hij. "We mogen dit hoofddoel daarom niet uit het oog verliezen met onnodige trivialiteiten zoals binnenlandse politieke ruzies", klinkt het.

Rohani verwees naar een nieuwe nucleaire wet die begin december door hardliners - en tegenstanders van de president - in het parlement werd aangenomen. Volgens de nieuwe wet zou de overheid onder meer snellere centrifuges moeten gebruiken om de uraniumverrijking te verhogen van 5 naar 20 procent en ook internationale inspecties moeten beperken of zelfs verbieden. De wet is in alle opzichten in strijd met de nucleaire deal.

De wet zou niet alleen kunnen leiden tot spanningen tussen Iran en het Internationaal Atoomenergieagentschap (IAEA), maar kan ook de onderhandelingen tussen Teheran en de nieuwe Amerikaanse regering van president Joe Biden bemoeilijken. "De nieuwe wet in het parlement was onverstandig", zei Rohani. "Het land heeft oplossingen nodig en geen verdere problemen."