President Rohani houdt Israël verantwoordelijk dood Iraanse kernfysicus en zegt wraak te zullen nemen

"Eens te meer zijn de meedogenloze handen van de wereldwijde arrogantie, met het usurperende zionitische regime als huurling, besmeurd met het bloed van een zoon van deze natie", aldus de Iraanse president zaterdag in zijn verklaring. Met 'wereldwijde arrogantie' verwijst Iran in het algemeen naar de VS. De dood van de kernfysicus zal volgens Rohani de wetenschappelijke vooruitgang van Iran niet afremmen.



Op vrijdag had de minister van Buitenlandse Zaken Javad Zarif gesproken over "ernstige aanwijzingen van een Israëlische rol" in de dood van de kernfysicus. Het Iraanse leger had al gezworen wraak te zullen nemen.



Fakhrizadeh was verantwoordelijk voor onderzoek en innovatie bij het Iraanse ministerie van Defensie. Ook was hij lid van de Iraanse Revolutionaire Garde. Algemeen werd aangenomen dat hij een belangrijke rol speelde in het Iraanse nucleaire programma.