President Poetin: “Alle Russische coronavaccins werken”

Poetin deed de uitspraak een dag nadacht Pfizer Inc en BioNTech verklaarden dat ze een vaccin ontwikkeld hebben dat voor 90 procent effectief is tegen het coronavirus . De Russische president zei verder dat Moskou bereid is om samen te werken met andere landen aan een vaccin.

Poetin verklaarde in augustus dat Rusland er als allereerste natie in geslaagd was om een coronavaccin te ontwikkelen. Om de efficiëntie van ‘Spoetnik V’ te bewijzen liet hij een van zijn dochters naar eigen zeggen injecteren met het middel. Wetenschappers in binnen- en buitenland en de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) lieten zich echter kritisch uit over de bewering. Het vaccin werd immers goedgekeurd nog vóór alle proeven achter de rug waren en Rusland publiceerde ook de studies achter het vaccin niet.