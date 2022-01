President Macron vastbesloten niet-gevaccineerden “tot op het einde" te "pesten”

Vaccinwe­ten­schap­per Oxford: “We kunnen de hele planeet niet elke zes maanden vaccineren”

Andrew Pollard, de directeur van Oxford Vaccine Group - die samen met het Brits-Zweedse farmabedrijf AstraZeneca een van de coronavaccins ontwikkelde - waarschuwt dat het volgens hem niet mogelijk is om de hele wereld meerdere keren per jaar een boosterprik te geven. “We kunnen de planeet niet elke vier à zes maanden vaccineren. Dat is niet houdbaar of betaalbaar”, aldus Pollard in een interview met de Britse krant The Daily Telegraph.

