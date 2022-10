President Macron ontvangt ouders van vermoorde Lola (12): “Hij steunt hen volledig in deze moeilijke periode”

Macron ontving Lola’s ouders in het Elysée-paleis in Parijs. “Hij heeft zijn medeleven betuigd en hen verzekerd van zijn solidariteit en steun in de moeilijke periode die ze nu doormaken en die ons allen verontrust”, aldus het Elysée.

De 12-jarige Lola werd vorige week vrijdag vermoord. Haar lichaam werd ‘s avonds door een dakloze man teruggevonden in een reiskoffer. De hoofdverdachte in de zaak is een vrouw van Algerijnse afkomst, de 24-jarige Dahbia B.. Zij lokte Lola vrijdag naar zich toe toen het meisje van school kwam. Even later zagen buurtbewoners hoe de vrouw de koffer naar een wagen sleurde. Zaterdag werd Dahbia B., die aan mentale stoornissen lijdt, opgepakt in de gemeente Bois-Colombes, in het noordwesten van Parijs. De Franse justitie gaat ervan uit dat Lola verkracht en gefolterd is vooraleer ze vermoord werd.

Herbekijk: Meisje (12) uit Parijs dood teruggevonden in reiskoffer

Politieke verontwaardiging

Dahbia B. was bekend bij de politie als een slachtoffer van huiselijk geweld, meldde een bron dicht bij het onderzoek maandag. De jonge vrouw was Frankrijk in 2016 legaal binnengekomen met een verblijfsvergunning voor studenten. Afgelopen zomer werd ze op een luchthaven aangehouden omdat ze geen verblijfsvergunning had. Ze had Frankrijk dus al enkele maanden moeten verlaten.

Die nieuwe informatie heeft voor grote verontwaardiging gezorgd binnen de rechtse politieke partijen. Zo klaagde Marine Le Pen, voorzitter van het rechtse Rassemblement national, “het uit de hand gelopen karakter van de illegale immigratie” aan. Eric Zemmour, van de extreemrechtse partij Reconquête, noemde de moord op Lola dan weer een geval van “Francocide”.

“Verachtelijke tragedie”

De Franse minister van Binnenlandse Zaken Gérald Darmanin zei op de Franse radiozender ‘RTL’ dat de ouders van Lola “erg waardig zijn ondanks de verachtelijke tragedie die hen heeft getroffen”. De minister kreeg afgelopen weekend een golf van kritiek over zich heen omdat hij de ochtend na de lugubere vondst op Twitter vertelde over de leuke avond die hij in het theater had gespendeerd. “Onfatsoenlijk. We verwachten wel iets meer van onze minister van Binnenlandse Zaken dan een aanbeveling om naar het theater te gaan. Onze gedachten gaan uit naar Lola’s ouders en familie”, klonk een van de negatieve reacties.

Darmanin hekelde bovendien de “onfatsoenlijke politieke standpunten” en riep op om de moordzaak niet te politiseren.

