President heft uitgaansverbod in Lima op

“Er was geen luchtaan­val”: slachtof­fer bombarde­ment Marioepol duikt plots op in Russische propaganda­vi­deo

Marianna Vishemirskaya werd ongewild wereldnieuws toen ze gewond uit een kraamziekenhuis in Marioepol vluchtte. Sindsdien is ze de speelbal geworden van een bitse informatieoorlog, schrijft ‘Le Parisien’. De kersverse moeder duikt nu zelfs op in een propagandafilmpje dat uitgezonden werd op Russische staatsmedia. Daarin geeft ze onder meer aan dat er nooit een luchtaanval geweest is, exact wat het Kremlin verklaart dus. Officieel bewijs is er niet, maar de kans is bijzonder groot dat Vishegirskaya gedeporteerd werd naar Russischgezind terrein. Haar verklaring lijkt bijgevolg onder dwang afgenomen te zijn.

5 april