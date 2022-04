President Hadi draagt macht over aan nieuwe presidentiële raad in Jemen

Zelensky spreekt VN-Veilig­heids­raad toe: “Russen plegen vreselijk­ste oorlogsmis­da­den sinds Wereldoor­log”

De Oekraïense president Volodymyr Zelensky heeft de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties voor het eerst toegesproken sinds de Russische invasie in zijn land. “Ik spreek jullie toe in naam van de slachtoffers van Rusland. De Russen moeten verantwoording afleggen voor hun oorlogsmisdaden”, zei de president onder meer. Volgens Zelensky heeft Rusland de ergste oorlogsmisdaden sinds de Wereldoorlog gepleegd in Oekraïne.

