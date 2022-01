President Erdogan dreigt "schadelijke" Turkse media harder aan te pakken

LIVE. Aantal nieuwe opnames in onze ziekenhui­zen stijgt 31 procent - Zuid-Ko­rea noteert opnieuw infectiere­cord

Vrijdag werd bekend dat de nieuwe BA.3-subvariant van het coronavirus voor het eerst is vastgesteld in ons land. Diezelfde dag ging ook de langverwachte coronabarometer in samen met een nieuwe set van coronamaatregelen die gelden onder ‘code rood’, de hoogste alarmfase. Woensdagavond werd al besloten de quarantaineregels in het onderwijs te versoepelen. Lees alle nieuwe ontwikkelingen rond het coronavirus in dit liveblog.

4:54