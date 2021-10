President Bush, Marilyn Monroe en Sarah Jessica Parker: deze bekende mensen zijn verwant aan iemand die als heks terechtstond in Salem

Wat hebben Amerikaans president George W. Bush, Marilyn Monroe, Walt Disney en actrice Sarah Jessica Parker gemeenschappelijk? Wel, ze zijn allemaal verwant aan iemand die in 1692 vervolgd werd tijdens de heksenprocessen in Salem, Massachusetts. En ze zijn niet alleen.

Volgens de New England Historic Genealogical Society (NEHGS) zouden ongeveer vijftien miljoen Amerikanen een connectie hebben met de tragedie die zich eind zeventiende eeuw afspeelde in de toenmalige Britse kolonie aan de Amerikaanse oostkust. Miljoenen anderen zouden verwant zijn aan anderen die in dezelfde periode van soortgelijke ‘misdaden’ beschuldigd werden, onder meer in New York en Connecticut.

De heksenprocessen van Salem waren echter de bekendste. Een opstoot van religieuze hysterie zorgde er toen voor dat achttien mensen opgehangen werden als heks. Ook een gerechtsdienaar werd opgeknoopt, omdat hij weigerde om nog mensen op te sluiten. Eén beschuldigde werd verpletterd onder een lading stenen terwijl hij gefolterd werd in een poging om een bekentenis af te dwingen. Vijf anderen stierven in de cel.

Richard Gere

Onder meer de familie van William Towne betaalde een hoge prijs. Drie van zijn dochters werden beschuldigd van hekserij. Mary Towne Eastey en Rebecca Towne Nurse werden opgehangen op Proctor’s Ledge, de plaats waar alle executies plaatsvonden. Dochter Sarah had meer geluk: ze ontsnapte of werd vrijgelaten, dat is niet duidelijk. Honkbalspeler Ty Cobb was een nazaat van Mary, senator Mitt Romney van Rebecca. De legendarische actrice Lucille Ball stamde af van hun broer Joseph en Rachel Vinson, die ook als heks terechtstond. Vinson was ook een voorouder van de bekende acteur Richard Gere.

Volledig scherm Acteur Richard Gere. © Photo News

De beschuldigde die misschien wel de meeste bekende nazaten kreeg, was George Burroughs. Hij was de enige dominee die geëxecuteerd werd voor hekserij in 1692. Terwijl hij onder de strop stond op Proctor’s Ledge, zei hij gebeden op, iets waar heksen niet toe in staat geacht werden. Het kon hem niet redden.

Prinses Diana

Burroughs had negen kinderen en die zorgden voor een talrijk nageslacht. Bij hen vele, generaties later, Walt Disney. Via enkele verre neven en nichten is Burroughs ook verwant aan maar liefst 21 presidenten, waaronder George Washington, Thomas Jefferson, Franklin Delano Roosevelt, Richard Nixon, Jimmy Carter en de presidenten Bush. Andere bekende afstammelingen zijn Marilyn Monroe en de Britse prinses Diana.

Volledig scherm Naomi Campbell, Alexander McQueen en Kate Moss in 2004. © AFP

Ook de Britse modeontwerper Alexander McQueen ontdekte dat hij afstamde van een bekende ‘heks’: Elizabeth Howe, die in 1692 opgehangen werd in Salem. Hij maakte er een kledinglijn rond. Hetzelfde verhaal bij actrice Sarah Jessica Parker, die zelf een heks speelde in de Disneyfilm Hocus Pocus. Haar overgrootmoeder in de tiende graad - Esther Dutch Elwell - werd beschuldigd van hekserij, maar kwam gelukkig weg.

Dick Cheney

Susannah North Martin had minder geluk. Zij stierf op Proctor’s Ledge, nadat de rechtbank dacht dat ze een ‘heksentepel’ had gevonden op haar lichaam. Dat was vermoedelijk een geboortevlek of een wrat, die gezien werd als extra borst en een teken dat ze heulde met de duivel. Haar achterkleinzoon in de achtste graad was voormalig vicepresident Dick Cheney. Ook acteur Mickey Rourke zou van haar afstammen.

Volledig scherm Humphrey Bogart en Ingrid Bergman in Casablanca. © photo_news

Acteur Humphrey Bogart zou dan weer een nazaat zijn van Ann Pudeator. Zij stond terecht omdat ze een meisje gedwongen zou hebben om het boek van de duivel te tekenen. Ze zou ook een man uit een boom hebben doen vallen en zichzelf in een vogel veranderd hebben. Ze werd opgehangen.