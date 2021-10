President Bolsonaro ontkent coronavirus verkeerd te hebben aangepakt in Brazilië

Braziliaan­se president Bolsonaro weigert vaccin: “Het is als een lottotic­ket kopen van 10 euro om dan 2 euro te winnen”

14 oktober De Braziliaanse president Jair Bolsonaro heeft dinsdagavond in een interview met een Braziliaans radiostation gezegd dat hij besloten heeft zich niet te laten vaccineren tegen Covid-19. Bolsonaro kwam reeds in april in aanmerking om gevaccineerd te worden, maar zei toen dat hij het vaccin zou nemen nadat “de laatste Braziliaan was gevaccineerd”. Toch besluit hij nu om het niet te doen.