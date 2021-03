President Bolsonaro aan Braziliaanse bevolking na recordaantal coronadoden: “Stop met jammeren, hoelang gaan jullie nog blijven janken?”

Brazilianen moeten niet blijven jammeren over Covid-19, vindt hun president Jair Bolsonaro (65). Hij verzet zich tegen al te strenge maatregelen om het virus aan te pakken. Bolsonaro deed zijn uitspraak de dag nadat Brazilië een recordaantal coronadoden in 24 uur tijd optekende.

Brazilië krijgt het hard te verduren in de coronapandemie, zeker nu tijdens de tweede golf, door de mogelijk twee keer zo besmettelijke variant die in november in Manaus voor het eerst de kop opstak. Na de VS betreurt Brazilië het grootste aantal coronadoden: meer dan 260.000. Woensdag moest het land nog een record van 1.910 doden in een etmaal slikken. Gisteren waren dat er 1.699 en kwamen er in 24 uur 75.102 nieuwe coronagevallen bij. Het gezondheidssysteem staat er dan ook zwaar onder druk. Als reactie hebben sommige staten en steden het beleid om de crisis aan te pakken naar zich toegetrokken en hebben ze eigen maatregelen opgelegd aan de bevolking. Zo legde Rio de Janeiro een gedeeltelijke lockdown op, met een vroeger sluitingsuur voor cafés en restaurants, en het stopzetten van commerciële activiteiten op de beroemde stranden van de miljoenenstad.

Dat is duidelijk niet naar de zin van president Jair Bolsonaro, die zelf enkele maanden geleden geveld werd door Covid-19, maar voor wie de situatie niet rampzalig is. Hij verzet zich tegen strenge maatregelen zoals quarantaines, omdat die de economie meer schade zouden toebrengen dan het virus zelf. “Stop met jammeren. Hoelang gaan jullie er nog over blijven janken?”, liet de president zich gisteren ontvallen over Covid-19. “Hoelang gaan jullie nog thuis blijven en alles sluiten? Niemand kan er nog tegen. We betreuren de doden, nogmaals, maar we hebben een oplossing nodig.”

João Doria, gouverneur van São Paulo, was woedend over die uitspraken. São Paulo, met 46 miljoen inwoners de grootste stad van Brazilië, kondigde de noodtoestand af en sloot niet-essentiële zaken voor twee weken. Samen met andere gouverneurs wil Doria zelf vaccins aankopen, uit frustratie omdat ze niet langer willen wachten op de federale overheid. Bij de BBC noemde Doria de Braziliaanse president een “gekke kerel”, omdat hij “gouverneurs en burgemeesters die vaccins willen kopen om het land van de pandemie te verlossen” aanvalt. “Hoe kunnen we het probleem aanpakken, als we elke dag mensen zien sterven? Het gezondheidssysteem in Brazilië staat op instorten”, aldus Doria. “Helaas moet Brazilië op dit moment tegen twee virussen strijden: het coronavirus en het Bolsonaro-virus. Triest voor de Brazilianen.”

