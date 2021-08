President Biden wil virtuele wereldtop voor democratische leiders

Geen enkel IC-bed meer vrij in Amerikaan­se staat met laagste vaccinatie­graad: “Ondraag­lijk een 35-jarige patiënt te moeten intuberen die het niet zal halen”

10 augustus In de Amerikaanse staat Mississippi dreigt het gezondheidssysteem in elkaar te klappen door een ongezien stijgend aantal hospitalisaties door het coronavirus. Gezondheidsambtenaren waarschuwen dat er geen enkel bed op de afdelingen intensieve zorgen meer vrij is voor nieuwe patiënten die moeten worden opgenomen. Experts noemen de hele zuidelijke regio in de VS vandaag dé hotspot voor het coronavirus: de meer besmettelijke deltavariant raast er doorheen de staten met de laagste vaccinatiecijfers.