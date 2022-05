President Biden: “VS bereid geweld te gebruiken om Taiwan te verdedigen”, China reageert waarschuwend

De woordvoerder van Biden zwakte diens woorden af, kort nadat de president ze had uitgesproken. Volgens de woordvoerder zijn de VS toegewijd aan het leveren van militaire steun zodat Taiwan zichzelf kan verdedigen. Wat Biden bedoelde is dus niet helemaal duidelijk.

“China flirt met gevaar”, zei Biden. Chinese vliegtuigen vlogen recent nog erg dicht bij Taiwan en vorige maand hield het Chinese leger een militaire oefening in de buurt van de eilandstaat.

Biden zei ook dat hij niet tegen een eenwording van Taiwan en China is, maar dat dit onder geen beding mag gebeuren door militair ingrijpen. “Dat zou de hele regio destabiliseren, net zoals nu in Oekraïne gebeurt”, aldus de Amerikaanse president.

“Niemand mag de vastberadenheid, sterke wil en het krachtige vermogen van het Chinese volk onderschatten om zijn nationale soevereiniteit en territoriale integriteit te verdedigen”, reageerde de woordvoerder van het Chinese ministerie van Buitenlandse Zaken Wang Wenbin. “We vragen dat de VS meteen stoppen met het sturen van slechte signalen” aan het regime van Taiwan. China noemde de Amerikaanse steun voor Taiwan eerder nog gevaarlijk.

De Taiwanese overheid bedankte Biden dan weer voor de herbevestiging van “de rotsvaste toewijding” van de VS tegenover Taiwan. In de mededeling van Buitenlandse Zaken staat ook dat Taipei zijn vrijheid, democratie en veiligheid zal blijven verdedigen, door zijn verdedigingscapaciteiten uit te breiden en samenwerkingen met gelijkgezinde landen te versterken.

Taiwan niet direct onderdeel van Amerikaans economisch blok in Azië

Taiwan is niet vanaf het begin onderdeel van het Amerikaanse initiatief Indo-Pacific Economic Framework for Prosperity (IPEF). Dat heeft de Amerikaanse nationale veiligheidsadviseur Jake Sullivan gezegd. Het economische blok moet tegenwicht gaan bieden aan China en de beoogde leden zijn naast de Verenigde Staten onder meer Japan en Australië. Deelname van Taiwan ligt gevoelig in China, want Beijing ziet het eiland als een afvallige provincie.

China zet al tijden landen onder druk om hun banden met het democratische Taiwan af te zwakken of te verbreken. De VS leveren al jaren wapens aan de Oost-Aziatische eilandstaat. In januari zei de Chinese ambassadeur in Washington nog dat de twee grootmachten in een militair conflict verwikkeld zouden kunnen raken als Washington Taiwans onafhankelijkheid zou aanmoedigen.

Taiwan wilde zelf wel graag meepraten over IPEF. Volgens Sullivan willen de Verenigde Staten hun economisch partnerschap met het land wel verdiepen, bijvoorbeeld op het gebied van chips.

De Amerikaanse president Joe Biden is in Japan. Daar ontmoet hij ook de leiders van India en Australië. De verwachting is dat Biden deze week meer gaat zeggen over IPEF. Tot nu toe is er weinig onthuld over het initiatief dat hij vorig jaar heeft genomen.

China erkent Taiwan niet als aparte staat en ziet het als onderdeel van China. In 1949 vluchtten de door de communisten verdreven leiders van China naar het eiland en stichtten daar de Republiek China (Taiwan).