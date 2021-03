President Biden vindt Poetin “een moordenaar zonder menselijke ziel”

Opmerkelijke uitspraken van de Amerikaanse president Joe Biden. In een openhartig interview met ABC News gaat Biden akkoord met de stelling dat de Russische president Vladimir Poetin “een moordenaar zonder menselijke ziel” is.

Volgens de geheime diensten van de Verenigde Staten zette Rusland zich tijdens de presidentsverkiezingen in november in voor toenmalig president Donald Trump en probeerde Moskou Biden te schaden. Moskou probeerde onvrede te zaaien en de verkiezingen te beïnvloeden. Het rapport van het bureau van Avril Haines, coördinator van de geheime diensten, stelt dat Poetin en zijn regering dat “goedkeurden en doorvoerden”.

Biden dreigde met consequenties voor de vermoedelijke bemoeienis in de Amerikaanse presidentsverkiezingen afgelopen november. “Hij zal een prijs betalen”, aldus Biden. Hij waarschuwde Poetin hiervoor tijdens een telefoongesprek. “We hadden een lang gesprek, hij en ik. Ik ken hem relatief goed. Ik zei tegen hem: ‘Ik ken jou en jij kent mij. Als ik vaststel dat dit heeft plaatsgevonden, wees dan voorbereid.”

Quote Een aanval op Poetin, is een aanval op ons land. Vjatsjeslav Volodon, voorzitter van het Russische Lagerhuis

Toen de Amerikaanse journalist vroeg aan Biden of hij denkt dat Poetin een moordenaar is, antwoordde Biden: “Hmmm, dat doe ik”. Biden bevestigde ook dat hij enkele jaren geleden alleen was met Poetin in zijn kantoor waarbij hij zei dat Poetin “geen menselijke ziel” heeft. “Ik zei: ‘Ik keek in je in de ogen en ik denk niet dat je een ziel hebt’. Hij keek me aan en zei tegen me: ‘We begrijpen elkaar’.”

Reactie Moskou

De uitspraken van Biden vallen niet in goede aarde in Moskou. Vjatsjeslav Volodin, voorzitter van de Staatsdoema (het Russische Lagerhuis), spreekt van een aanval op Rusland. “Dit is hysterie door onmacht”, aldus Volodin op Telegram. “Poetin is onze president en een aanval op hem, is een aanval op ons land.” Volgens hem beledigde Biden de Russische burgers.

Voorlopig is Volodin de hoogstgeplaatste functionaris die reageerde op het interview.

Troepen Afghanistan

Biden reageerde in het interview ook op de groeiende kritiek van zowel de democraten als de republikeinen over hoe hij omgaat met de stijging van het aantal mensen dat de zuidelijke grens van de VS probeert over te steken. “Ik kan heel duidelijk zeggen: ‘Kom niet langs, verlaat je dorp, stad of gemeenschap niet’”. Hij verwierp ook de vaak herhaalde beschuldiging van de republikeinen dat meer mensen proberen te immigreren naar de VS sinds hij president werd.

Biden benadrukt dat hij “een puinhoop” heeft geërfd na het presidentschap van Trump en dat het belangrijk is om de diepere oorzaak aan te pakken. “Mensen komen omdat hun omstandigheden erg slecht zijn. Nu komen sommigen omdat ze een betere kans willen, om economische redenen. Zij komen niet in aanmerking om hier te blijven, maar in tussentijd moeten we zorgen voor bedden voor de kinderen die met hen meekomen.”

Volledig scherm © AFP

Hond Major

Aan het einde van het interview ging Biden in op de recente controverse rond zijn hond Major, die naar huis werd gestuurd na een incident waarbij een lid van het beveiligingspersoneel van het Witte Huis lichtgewond raakte.

“Kijk, Major was een reddingspup”, zegt Biden. Biden geeft toe dat Major hem “soms probeert te beschermen”, maar voegde er onmiddellijk aan toe dat het “een lieve hond” is. “Zeker 85 procent van de mensen houdt van hem. Het enige wat hij doet is kwispelen.” Major wordt momenteel getraind en keert misschien in de toekomst terug naar het Witte Huis.

Volledig scherm © Photo News