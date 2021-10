President Biden vindt klimaatdoelstellingen van China en Rusland “teleurstellend”

Polen roept Belgische ambassa­deur in Warschau op het matje na toespraak De Croo

Polen heeft de Belgische ambassadeur in de hoofdstad Warschau, Luc Jacobs, opgeroepen naar aanleiding van de uitspraken die de Belgische premier Alexander De Croo (Open Vld) enkele dagen geleden in het Europacollege in Brugge deed. In de toespraak haalde De Croo uit naar zijn Poolse ambtgenoot Mateusz Morawiecki en waarschuwde hij hem voor een escalatie van het conflict over de basisregels van de rechtsstaat en het Europese project.

29 oktober