President Biden vergezelt echtgenote bij “medische ingreep”

Buitenland Biden wil troepen terugtrek­ken uit Afghanis­tan tegen symboli­sche datum van 11 september

13 april De Amerikaanse president Joe Biden wil volgens mediaberichten alle Amerikaanse troepen tegen 11 september, de 20ste verjaardag van de terreuraanslagen op New York en Washington, uit Afghanistan terugtrekken. The Washington Post meldde dinsdag dat Biden dit wellicht woensdag zal bekendmaken. De Amerikaanse soldaten zouden in dat geval nog verscheidene maanden na 1 mei in Afghanistan blijven, de deadline die met de taliban was overeengekomen.