President Biden verdedigt zijn leeftijd en ervaring: "Verdomd veel wijsheid”

De Amerikaanse president Joe Biden heeft de twijfels dat hij vanwege zijn leeftijd ongeschikt is voor een nieuwe termijn weggewuifd. “Ik heb verdomd veel wijsheid opgedaan. Ik weet meer dan de overgrote meerderheid van de mensen”, zei de 80-jarige in een interview met de televisiezender MSNBC dat vrijdagavond (lokale tijd) werd uitgezonden.

“Ik heb meer ervaring dan iedereen die zich ooit kandidaat heeft gesteld voor dit ambt”, benadrukte de Democraat. “En ik denk dat ik heb bewezen dat ik zowel eerlijk als effectief ben.”

Biden ging in 2021 het Witte Huis in als de oudste president ooit. Eind april kondigde de Democraat aan dat hij zich bij de presidentsverkiezingen van volgend jaar kandidaat zou stellen voor een tweede termijn. Bij de verkiezingen over anderhalf jaar is Biden 81 jaar oud. Aan het einde van een eventuele tweede termijn zou hij 86 zijn.

De grootvader van zeven zit al tientallen jaren in de politiek. Meer dan 35 jaar zat hij in de Senaat. Van 2009 tot 2017 was hij vicepresident van de toenmalige Amerikaanse president Barack Obama, om vier jaar later zelf het hoogste ambt in de Verenigde Staten te bekleden.

Versprekingen

Over Bidens leeftijd en zijn capaciteiten als presidentskandidaat wordt al lang gedebatteerd, ook in zijn eigen partij. Met de Democraat wordt geregeld gespot vanwege zijn versprekingen.

Vrijdag nog kondigde Biden tijdens een optreden in het Witte Huis een “grote persconferentie” voor de middag aan, waardoor verwarring ontstond. Er was niets bekend over een persconferentie van de president en ze heeft ook niet plaatsgevonden. Amerikaanse media meldden, onder verwijzing naar het Witte Huis, dat Biden in zijn aankondiging had verwezen naar de opname van het MSNBC-interview - en zich dus had vergist. Politieke rivalen gebruiken dit soort kleine misstappen regelmatig om de mentale capaciteiten van Biden in twijfel te trekken.

Voor de Republikeinen is oud-president Donald Trump, tegen wie Biden in 2020 al een verkiezingscampagne voerde, opnieuw kandidaat. Biden versloeg toen de zittende Republikein. Zonder Trump bij naam te noemen, zei Biden nu: “We kunnen niet toestaan dat dezelfde man die vier jaar geleden president was, opnieuw president wordt in deze verkiezing.”

Gevraagd naar wat hem anders maakte dan Trump, antwoordde hij: “Alles. Alles. Alles.”